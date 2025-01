Cachorro 'Casca de Bala' espera volta de tutor morto; pets sentem luto?

Nos primeiros dias, ele andava como se estivesse procurando o dono. Agora, ele só deita aqui e fica triste, como se estivesse esperando. Macklaudan Clark, ao site ACidade ON Ribeirão Preto

Casca de Bala ganhou lar. O cachorro foi adotado após a história repercutir nas redes sociais.

Cachorros sentem luto?

Processo é menos complexo do que o sentido pelos humanos, mas tristeza existe. Os animais são mesmo capazes de sentir a ausência de um companheiro, incluindo a de outro pet. Sintomas comuns são a perda do apetite e prostração, quando a animal fica mais quieto.

Socialização (com bichos e pessoas) é importante nesse aspecto, ao amenizar a dor da perda. Com esse contato, a tendência é que ele retome o comportamento normal mais rápido. Se as mudanças se estendem por muitos dias, principalmente a ausência de apetite, é indicado investigar as causas, incluindo riscos de intoxicação.

Tutor deve anotar os gostos do animal, caso vivam só os dois. A dica é colocar as informações, como brincadeiras e alimentos favoritos, junto à ficha médica. Isso facilita a adaptação em um novo lar, no caso de uma fatalidade.