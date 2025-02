Gatos abandonados em terreno em SP podem multiplicar para 700 em um ano

Ao lado do terreno, funciona uma sucata, onde muitos gatinhos buscam abrigo e dão cria. Mas de forma muito perigosa, pois o local trabalha com caçambas cheias de ferro velho, carregadas por tratores o dia todo. Animais perdem as vidas no meio do material, inclusive, ninhadas inteiras.

Terreno na Barra Funda, em São Paulo Imagem: Patas Ao Alto

O prédio onde está a sucata também foi comprado e será demolido, de acordo com os proprietários, que não quiseram se identificar e também não sabem o que fazer com tantos gatos no local.

Desesperados, moradores da região tentam ajudar os animais com ração, resgate e castração, testes de doenças felinas e doações. Pagam tudo do próprio bolso. Não há um local seguro para abrigar todos, tratar os animais como precisam, "de forma urgente", como relata Ana Frederico, 32 anos, uma das voluntárias.

Os animais correm risco de morte, inclusive as grávidas, que perdem as crias no meio do entulho. Cada animal que está lá precisa ser tratado, castrado e colocado para adoção. Não temos apoio, nem do setor público, mas é urgente tirá-los de lá e tratá-los. Não adianta só levar para o Centro de Zoonoses, eles precisam de ajuda, de hospital e exames , reforça.

700 gatos em um ano

De acordo com a veterinária especialista em felinos Letícia Penteado Gaspar, que trabalha com resgates e ONGs de gatos há 20 anos, uma colônia dessas pode multiplicar o número de animais, bem como de doenças, que causam muito sofrimento para os gatos.