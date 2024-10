Cinco cuidados para ter com cães e gatos idosos

Assim como os humanos, cães e gatos também enfrentam desafios ao envelhecer. Mudanças metabólicas e uma maior predisposição a alguns problemas de saúde são pontos de atenção na vida dos bichinhos seniores. Por isso, é importante que tutores sigam algumas dicas para garantir uma melhor qualidade de vida nessa fase.

Metabolismo mais lento pede uma adaptação na quantidade de calorias. À medida que os pets envelhecem, a tendência é se tornarem mais calmos, mais na deles e menos ativos também. As brincadeiras, pulos e correrias vão ficando menos frequentes, enquanto que as horas de sono aumentam cada vez mais. É uma característica da idade. Por isso, tutores precisam adaptar a quantidade de calorias consumidas, pois, com menos atividade física, cães e gatos tendem a ganhar peso, aumentando o risco de desenvolver obesidade. A primeira dica é adaptar as porções de ração conforme as novas necessidades metabólicas do pet e reduzir a quantidade de gordura na alimentação. Petiscos também devem ser reduzidos, para não interferir no apetite nem desbalancear a dieta.

Proteína é super importante na dieta de animais idosos. Assim como o ser humano, com o avanço da idade, os bichinhos também começam a perder massa muscular, se tornando mais frágeis e com mais limitações físicas, como explica a zootecnista Fernanda Canova Jordan, do centro veterinário Nouvet. Nesse caso, uma dieta rica em proteínas pode ajudar a prevenir a perda muscular e manter a força física. Além disso, esse nutriente também é importante para o bom funcionamento do sistema imunológico, o que se torna cada vez mais necessário conforme o pet envelhece e fica com uma maior predisposição a contrair algumas doenças.