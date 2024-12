Por que gatos bebem pouca água e como incentivar que se hidratem no calor

Por isso, os gatinhos que conhecemos hoje mantêm um comportamento instintivo de não buscar a água como prioridade, sobretudo se a alimentação for baseada em rações úmidas.

Água é importante e precisa de atenção

Apesar desse "desapego", é fundamental observar coma anda a hidratação do seu bichinho, especialmente nesta época de calor. Segundo Waldir Serrano, os gatos possuem um percentual menor de sangue no organismo e precisam do consumo de água para manter a produção dele em equilíbrio. Em outras palavras, a água pode evitar ou reduzir complicações em casos de perda de sangue, seja por uma doença ou lesão no bichano.

Um estudo publicado no Journal of Feline Medicine and Surgery destacou que gatos que bebem pouca água são mais suscetíveis a enfermidades do trato urinário inferior, como a formação de cristais de estruvita, favorecendo o desenvolvimento de problemas renais.

Outros prejuízos seriam:

Doença renal crônica: gatos desidratados têm maior probabilidade de desenvolver problemas renais, que são uma das principais causas de óbito em gatos idosos.