Seu pet tem 'bafinho'? Veja sinais de alerta para problemas bucais

Dez em cada dez veterinários vão te explicar por que é tão importante escovar diariamente os dentes do seu pet. Mas, com a correria do dia a dia, não são todos os tutores que conseguem ter esse cuidado. Por isso, separamos algumas dicas e sinais de alerta relacionados à saúde bucal do seu bichinho.

O ideal é uma escovação diária. Mas, também existem algumas estratégias que facilitam no dia a dia e ajudam a prevenir doenças - apesar de nenhuma delas substituir a escova de dentes com pasta! Uma alimentação adequada, por exemplo, pode ajudar, pois com uma dieta balanceada, seja ela à base de ração seca ou de alimento natural, o sistema imunológico do seu pet vai ser mais fortalecido, por isso a tendência é a de ele lidar melhor com as bactérias da boca, como conta o doutor Herbert Correa, da clínica veterinária OdontoVet.

Existem opções de petiscos e rações voltadas para o cuidado oral. A diferença desses produtos para as rações normais está na textura e no formato, que foram pensados para causarem um atrito maior nos dentes e contribuir para a redução do acúmulo de resíduos.