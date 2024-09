Pratos servidos em SP para se apaixonar por mandioca

Os dois bares têm em comum a comida gostosa. Vinho no Boteco é da chef Daniela Ferigato, dona do bistrô Ches Amis. Saída de Emergência fica em cima da churrascaria Incêndio, do restaurateur Guilherme Mora, sócio do Osso e do Cór, primeiro e segundo melhores restaurantes de carne do Prêmio Nossa.

Agora que o tempo esquentou, pedimos para Daniela e Guilherme indicarem vinhos fresquinhos, bons de calorão, servidos em garrafas ou taças. Caso a temperatura volte a baixar (o que a meteorologia prevê para o meio do mês), haverá opções aconchegantes nos dois pontos vínicos da Pinheiros.

Vinho no Boteco

Imagem: Divulgação

Daniela gosta de garimpar uvas diferentonas e sugere Cabo da Roca Reserva Arinto (R$ 159 a garrafa), da região de Bucelas. Arinto tem acidez generosa e dá vivacidade ao blend de vários brancos portugueses. Casa super com o escabeche de bacalhau da casa. Outra opção refrescante é o grego Monopati Roditis (R$ 129), floral e cítrico. E como não há de faltar rosé no calor, o italiano San Lorenzo Antico Zéfiro (R$ 97), do Lazio, feito com a uva Aleatico, é a dica.

Rua dos Pinheiros, 578. @vinho.no.boteco

Saída de Emergência

Imagem: Neuton Araújo

No Saída de Emergência, Guilherme também começa o passeio por Portugal. Da região dos Vinhos Verdes, ele traz Pequenos Rebentos Alvarinho e Trajadura (R$ 170), uvas de ótima acidez. Pula para a francesa Borgonha, com Armand Heitz Chardonnay Vin de France (R$ 390), branco bem estruturado. Por fim, um tinto fresco e brasileiro. Uh!LàLà (R$ 240) é feito no Rio Grande do Sul, com a uva Gamay, pela Arte da Vinha. Ótimo com a tábua de charcutaria do Saída.

Rua dos Pinheiros 808. @saidadeemergenciavinhos