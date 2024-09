Só vim pela sobremesa: ótimos doces para provar em SP

Sou da turma que ama. Meu olho faz tchum quando vê, numa carta de coquetéis, receitas com algum tipo de Jerez. Logo quero provar. Foi o que aconteceu recentemente, ao visitar dois bares que mesclam coquetéis e arte.

Trinca Bar & Vermuteria

Imagem: Tales Hidequi

Alê Bussab e Tábata Magarão mais uma vez abrem espaço para o Jerez na nova carta do Trinca, que homenageia Jean-Michel Basquiat. O aromático Banana Bijou tem Jerez Fino, vermute seco, licor de ervas, banana da terra, óleo de gergelim e bitter de laranja. O encorpado Jerez Jerez Jerez é clássico da casa e não sai da carta, com Jerez Fino (bem seco), Oloroso (oxidado) e vermute de Jerez, mais vermute seco, cacau, cumaru e Angostura. Fino Smash é releitura do Basil Smash com Jerez no lugar do gim.

Rua Costa Carvalho, 96, Pinheiros. @trincabar

Bar dos Arcos

Imagem: Tati Frison

A carta do Bar dos Arcos, criada por Michelly Rossi, reverencia Lygia Clark e, tal qual a obra da artista brasileira, chacoalha nossos sentidos. O drinque Os Bichos Não Têm Avesso é bem rico em sabores, com tequila, Jerez Fino, vermute seco, água de tomate com tucupi preto e vinagre de arroz. O delicado O Eu e o Tu traz o Jerez Fino em harmonia com outros elementos: vodca infusionada com jambu (bem suavemente, sem causar grandes tremiliques), vermutes doce e seco, e toque final de bitter de laranja.

Praça Ramos de Azevedo, s/n (subsolo do Theatro Municipal), República. @bardosarcos