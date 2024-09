Claustrofobia? Edifício 'Monstro' em Hong Kong tem 2.440 apartamentos

Hong Kong é popular por projetos de arranha-céus como conjuntos habitacionais para lidar com a demanda populacional --uma das mais altas do mundo Imagem: Mongkolchon Akesin/Getty Images/iStockphoto

Seu formato causa a sensação de claustrofobia em algumas pessoas: a construção de apartamentos aglomerados "abraça" quem entra por um pátio central. Quando se olha para cima, só se vê o prédio e o céu.

Edifício 'Monstro', em foto de abril deste ano Imagem: Dale De La Rey/AFP

Esse sucesso fez com que o edifício se tornasse um ponto turístico famoso em Hong Kong e nas redes sociais. Fotos e vídeos de influenciadores de viagens no local são comuns. Alguns turistas, inclusive, já foram impedidos de fazer registros pelos moradores, que se incomodaram com a invasão de privacidade.

Mas o passeio não é só contemplativo. No térreo do edifício há lojas e outros pontos comerciais, como restaurantes e salões de beleza.