Viagem de cometa e o sonho Harry Potter: visitamos antes o Epic Universe

Penúltima visita: "Dark Universe"

Darkmoor Village: um mundo com lendas sobrenaturais e experimentos monstruosos Imagem: Divulgação/ Universal Orlando Resort

Essa é a área de terror do Epic Universe, talvez a menor do parque, mas com um clima diferente. Sabe quando você passa o ano todo esperando por monstros no parque? Esse mundo te dá uma amostra! A vila é bem sombria. Fui no começo da tarde, mas acredito que a experiência seja completamente diferente à noite, sem a luz do dia.

A vila Darkmoor é gótica, assustadora e muito detalhada. Tem até um moinho que pega fogo do nada. Por lá, você encontra personagens clássicos do terror circulando livremente — o Homem Invisível, Drácula, Lobisomem entre outros.

É tudo bem caprichado, com neblina, ruídos ao fundo e arquitetura no estilo europeu antigo, me julguem, mas gostei, achei charmoso.

A atração principal é o simulador "Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment". A fila é uma experiência à parte: uma confusão de luzes, sons e informações que já te colocam no clima de tensão. Não é permitido gravar lá dentro, mas a atração mistura montanha-russa com tecnologia imersiva.