Mais visitada que o Cristo, Pequena África se consolida na rota do turismo carioca

Uma história enterrada

As marcas materiais dessa memória, por outro lado, foram sucessivamente descaracterizadas pela evolução do tecido urbano. No começo do século passado, as reformas do então prefeito do Rio, Pereira Passos, aterraram o Cais da Imperatriz, que havia surgido anos antes em substituição ao Cais do Valongo.

Foi só em 2011, como parte do projeto de revitalização da zona portuária, que os ancoradouros foram redescobertos em uma escavação coordenada pela antropóloga Tania Andrade de Lima, do Museu Nacional.

O resgate do porto trouxe de volta o maior vestígio material do tráfico escravista na América. O cais começou a ser construído em 1811, por ordem de Dom João 6º, que havia se mudado para o Brasil junto com toda a família real três anos antes.

As obras se arrastaram até 1821, quando a região se firma como principal núcleo do comércio escravista na passagem do Brasil Colônia para a Independência. As estimativas mais aceitas indicam que cerca de 1 milhão de africanos escravizados desembarcaram no local.

Mas é difícil estimar quanto desse contingente passou pelo cais por falta de registros formais, afirma o historiador Cláudio de Paula Honorato, coordenador de pós-graduação do Instituto Pretos Novos. Em muitos casos, eles chegavam pelas praias e já eram vendidos, sem precisar transitar pela estrutura. "O cais sozinho não é muito coisa, mas dentro desse complexo mais amplo do Valongo, ele é a representação simbólica de todo esse processo escravista que acontece naquela região", explica.