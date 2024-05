Prédio de galhos e mais construções de madeira surpreendem pelo mundo

Por que se destacou? Primeiro, pelo contraste com a natureza selvagem norueguesa ao seu redor. Toda geométrica e angulosa, a igreja foi feita do cerne do pinheiro, a porção do meio do tronco da árvore que é conhecida por sua durabilidade.

Construído por: Reiulf Ramstad Arkitekter, em 2014.

2. Fogo Island Inn, em Fogo Island, no Canadá

Fogo Island Inn, Fogo Island, Canadá Imagem: Divulgação

Por que se destacou? Pelo esforço de transformar a remota ilha em Terra Nova, no Canadá, antigamente conhecida apenas por ser uma comunidade pesqueira, em um destino arquitetônico. Ironicamente, pousada em madeira foi inspirada na tradição de construções locais, como chalés e casas à beira-mar, apesar dos esforços de inovação.

Construído por: Saunders Architecture, em 2013.