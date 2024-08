Beto Carrero World é parque mais visitado da América Latina; Hopi Hari é 4º

Com uma pegada bem diferente do Six Flags, o XCaret se apresenta como um parque aquático e "ecoarqueológico", cujas atrações destacam as belezas naturais e o aspecto educacional na promoção do Mar do Caribe e da Riviera Maia. No geral, quem visita acaba relaxando em suas praias, conhecendo espécies animais em percursos com o de seu aviário, mergulhando e assistindo a espetáculos da cultura mexicana. Ideal para famílias ou para quem não procura adrenalina.

Parque Mundo Aventura, Bogotá, na Colômbia

Apesar do nome, o Mundo Aventura é o típico parque para toda a família, com atrações como tiro ao alvo, carrossel, montanhas-russas (não tão radicais), roda-gigantes, carrinhos de bate-bate e trenzinho. No entanto, há sim alternativas para quem procura fortes emoções como tirolesa, além de um balanço vertical em queda livre e uma gangorra que leva os visitantes às alturas.

Outras atrações bem diversas do seu menu incluem um cinema 5D, um toboágua e áreas dedicadas a animais.

Fantasialandia, Santiago, no Chile