Sorocaba, em SP, terá novo parque aquático com o maior toboágua do mundo

Com investimento de R$ 170 milhões, segundo o governo, o projeto conta com apoio da InvestSP - agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) -, que deu suporte à empresa desde a análise do terreno escolhido até questões relacionadas à parte ambiental, que exige atenção em projetos como esse.

Ainda de acordo com o anúncio, ele contará com 1,2 mil vagas de estacionamento e acesso pelas rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, o que deve atrair também moradores da Grande São Paulo. Serão pelo menos 10 toboáguas, espaço kids, bar molhado, piscina de ondas, ofurôs e estrutura para esportes radicais, entre outras atrações.

Será o maior dos dois parques aquáticos do Grupo Thermas no estado de São Paulo. O outro, o Sunset Thermas Park, funciona desde 2017 na cidade de Paranapanema, a 250 quilômetros da capital.