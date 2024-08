McDonald's cria o maior hambúrguer de sua história; conheça o lanche

Como parte de uma estratégia para se recuperar do seu primeiro trimestre — entre março e junho de 2024 — com queda em vendas globais dos últimos quatro anos, o McDonald's vai lançar um novo e enorme lanche, que promete superar os "gigantes" Big Tasty e Big Mac.

A informação foi anunciada pelo presidente da rede, Chris Kempczinski, a investidores na segunda-feira passada (5), segundo a agência Associated Press.

O novo item do cardápio é chamado "Big Arch" e inclui pão brioche com gergelim, picles, dois hambúrgueres de carne bovina, queijo cheddar branco derretido, "coberturas crocantes" e um molho picante. "É o mais puro hambúrguer do McDonald's com uma variação dos nossos sabores mais familiares e icônicos", teria entregado o executivo, de acordo com reportagem da revista especializada Restaurant Business.