Dois hambúrgueres e... que arquitetura! Os McDonald's mais bonitos do mundo

Um dos que lutam pelo título de "McDonald's mais bonito do mundo", o restaurante mais famoso da rede em Porto fica localizado há quase 30 anos no antigo prédio do Café Imperial, uma tradicional casa de café da cidade aberta em 1936. Além da fachada imponente, vista acima, este McDonald's possui um interior com lindos vitrais coloridos, lustres majestosos de cristal e uma entrada em arcos em estilo Art Déco.

Para honrar o passado do endereço, a loja mantém em seu menu os clássicos pasteis de nata portugueses, segundo reportagem do Business Insider.

2. Budapeste, na Hungria

McDonald's em Budapeste, na Hungria Imagem: Reprodução/Reddit

Este McDonald's está "escondido" dentro da estação de trem ocidental — Nyugati pu — de Budapeste, mas é uma parada interessante por si só não só pela chance de abocanhar um lanche no trajeto, mas pelos seus rebuscados interiores, com luminárias trabalhadas, azulejos coloridos, portões de ferro e mais detalhes típicos da arquitetura local do século 19. O prédio data de 1877, segundo o Mashed, bem antes da abertura do primeiro McDonald's no país em 1988.

Além da estética deste que é considerado o mais bonito restaurante da rede na Europa, o cardápio tem alguns itens únicos como no caso português: entre eles estão sorvete de merengue e damasco, bolos, marzipan e cheesecake de mirtilo.