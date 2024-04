Ex-chef do McDonald's ensina receita do molho especial do Big Mac; aprenda

O Big Mac, principal item do menu do McDonald's, teve a receita de seu ingrediente-chave —o molho especial— "revelada". Se você for um pouco mais velho, pode ser que se lembre da clássica música do comercial: "dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim, é Big Mac, Big Mac...". E aposto que já se pegou pensando como o molho é gostoso e gostaria de copiá-lo na sua casa.

Mike Haracz, que se apresenta como ex-chef corporativo e ex-gerente de inovação culinária da rede de fast-food, "entregou" no TikTok o passo a passo para o preparo caseiro deste ingrediente especial.

Imagino que você já tenha visto muito blogueiro ou influenciador de cozinha ensinando a fazer esse molho, e a receita que o ex-funcionário dá não é muito diferente mesmo.