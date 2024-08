Monumento de ferro tem 1.600 anos, mas nunca enferrujou. O que explica?

Segundo estudos das inscrições no metal, o monumento de mais de seis toneladas foi encomendado na época de Chandragupta 2º, o terceiro governante do Império Gupta, ainda no século 5. Mas mesmo com os índices crescentes de poluição da capital e intempéries ao longo dos últimos 1.600 anos, ele segue firme e relativamente intocado.

Cientistas analisaram o metal do pilar desde 1912 até que, entre 2000 e 2003, chegaram a uma conclusão a respeito de sua resistência à corrosão. Segundo estudos publicados no periódico Corrosion Science e no Current Science por especialistas do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), o pilar é feito majoritariamente (98%) de ferro forjado com altos índices de fósforo, mas zero manganês e enxofre — dois elementos presentes no ferro contemporâneo.

Detalhe do Pilar de Ferro Imagem: Sumit_Kumar_99/Getty Images/iStockphoto

A composição única se deu graças à técnica artesanal antiga de forja e solda utilizada para fabricar o pilar, aquecendo e martelando o ferro e mantendo não só o fósforo intacto, como formando em torno da estrutura uma camada fina de "misawite" — uma combinação de ferro, oxigênio e hidrogênio (óxidos de ferro não reduzidos) que, justamente devido à exposição atmosférica, age como uma película protetora.

O arqueometalúrgico R. Balasubramaniam, autor da pesquisa, descreve o pilar como "um testamento vivo das proezas metalúrgicas antigas da Índia", já que teria sido esta técnica bastante peculiar a responsável pela resiliência do material. Ao longo dos anos, outros eventos atestaram sua durabilidade, como quando um tiro de canhão atingiu o pilar no século 18, mas não conseguiu quebrá-lo, apenas deixando um "amassado visível".