Como estão as Sete Maravilhas do Mundo Antigo - e como visitar uma delas

A obra de 12,4 metros com a imagem do deus sentado segurando Nice (deusa da vitória) em sua mão dataria de 435 a.C., quando ocupou um trono coberto por ouro, pedras preciosas, mármore e ébano, segundo relatos da época e estudos de pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, e da Universidade de Londres, no Reino Unido.

Reverenciada, especialmente pelas suas proporções imponentes, a estátua eventualmente foi destruída antes do fim do século 6 d.C., em circunstâncias não totalmente esclarecidas. Há relatos de um incêndio, de terremoto e até de uma ordem do imperador Calígula para a sua destruição.

5. Farol de Alexandria

Ilustração do que seria o Farol de Alexandria, feita pelo arqueólogo alemão Hermann Thiersch em 1909 Imagem: Domínio Público

O antigo farol — considerado uma obra exemplar de técnica que serviu de modelo para faróis subsequentes — foi construído em Faros, uma ilha no porto de Alexandria, no Egito, entre os anos de 285 a.C. e 247 a.C. com mais de 107 metros de altura.

A estrutura possuía três porções: uma base quadrada em pedra, uma porção octogonal em seu meio e uma seção cilíndrica no topo. No ápice, um espelho refletia a luz do sol durante o dia. À noite, chamas eram acesas para iluminar os arredores e guiar os navegantes.