Chocolate de Dubai bomba a milhas de Dubai: quem pode usar a marca?

O empresário teuto-afegão não está sozinho em aproveitar a onda: pelos mercados natalinos do país, se pode tomar chocolate de Dubai quente, comê-lo em crepes e waffles. Mas será que é permissível simplesmente adotar essa marca assim?

Vendedor prepara chocolate de Dubai em sua confeitaria em Berlim, no dia 14 de novembro de 2024 Imagem: Tobias SCHWARZ / AFP

Chocolate, creme de pistache, aletria e marketing

Como sugere o nome, essa variação de chocolate tem sua origem na cidade mais populosa dos Emirados Árabes Unidos. Consta que a criadora foi Sarah Hamouda, fundadora da firma Fix Dessert Chocolatier.

No Instagram, ela conta que tudo começou com seus desejos de grávida. Como o marido simplesmente não encontrava em Dubai nada que os satisfizesse, ela própria inventou a combinação de chocolate em barra com recheio de pistache e fios crocantes de aletria, ou cabelo de anjo. A ideia viralizou no TikTok.