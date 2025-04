Ratos conseguem distinguir tipos de vinho: taxa de acerto foi de 94%

Uma uva:

petite sirah

Uma vez, no Vale de Sonoma, topei com um petite sirah simples e muito gostoso, feito pela vinícola Foppiano. Como sou de idade provecta, já conhecia a uva por meio do antediluviano Forestier Petite Syrah (eles grafavam assim), que era feito pela vinícola gaúcha aí pelos anos 80/90, mas esse me marcou. Também conhecida como durif, a petite sirah tem alguma semelhança com sua progenitora mais famosa, a syrah (a outra é a peloursin), como o toque de especiarias que lembra pimenta do reino e anis. Costuma dar vinhos mais robustos, bastante alcoólicos e tânicos, mas que não são agressivos. De frutas, espere algo como mirtilo, amora e ameixa. Às vezes, os vinhos são um pouco geleiosos (perdão), mas a acidez normalmente impede que eles sejam entediantes. Se você topar a dica de viagem acima, abra espaço para um petite sirah entre os pinots, chardonnays e syrahs que cruzarão seu caminho.

SAIDEIRA

Esse tava bom

Embora não seja um champagne de alta gama, o best seller Moet & Chandon Impérial Brut entrega tudo que se espera: maçãs, cítricos, florais e tostados, com borbulhas finas e consistentes. Feita com várias safras e com as uvas mais típicas da região: pinot noir, pinot meunier e chardonnay. É meio carinha em qualquer lugar, especialmente no Brasil: espere gastar algo como R$ 400 numa garrafa.