Ela trocou a alta cozinha por bar de sonho: 'Quis fugir, mas me encontrei'

Com alegria e respiro, Carol se lembra de uma trajetória prazerosa e o início de uma confiança em sua própria expressão. Admiradora do talento e apuro estético do marido, a chef via que sua força estava em outras coisas, numa cozinha mais simples e direta.

Minha satisfação como cozinheira em fazer uma comida extremamente cuidadosa, bem-feita, muito bem temperada, mas eu quero que a pessoa reconheça o alimento que ela está comendo. Para mim, a criatividade se dá na construção do sabor, no improviso , diz.

Com essa nova força, Carol chamou atenção de mais colegas de renome, como Claude Troisgros, que a chamou para abrir o Chez Claude. Tarefa intensa, equipe grande, mas que por um ano e meio - e uma pandemia - deu certo.

De lá, outra abertura de peso, ainda que a vontade fosse dar um tempo na nada mole vida de chef. Desta vez, o Taraz, restaurante do chef Felipe Bronze no hotel Rosewood.

"O Felipe me ligou e me convidou pra conversar. Me fez a proposta de ser chef de cozinha, fazer a abertura toda do zero. E eu falei: 'Felipe, eu quero, mas eu não quero ser a chef, não quero ficar lá'". Proposta aceita e mais um ano e meio de trabalho.