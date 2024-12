Queijo brasileiro é eleito o 9º melhor do mundo; português fica em 1º

Premiado ainda como o Melhor Queijo da América Latina em 2024, o Passionata foi desenvolvido do Laboratório de Queijos Finos do Biopark, parque tecnológico de Toledo (PR) que apoia pequenos e médios produtores com o propósito de consolidar o Oeste Paranense como referência em queijos finos de excelência. Sua fabricação é feita pela queijaria Flor da Terra.

O Passionata nas mãos de um dos jurados do World Cheese Awards Imagem: Reprodução/Instagram

Em comunicado ao público, a dra. Carmen Donaduzzi, uma das fundadoras do Biopark, comemorou a conquista do Passionata.

"Ficamos entre os 10 melhores do mundo, dentro de um projeto que acabou de nascer. É uma grande alegria e gratidão a toda a equipe que participou, especialmente ao nosso mestre queijeiro, Kennidy [de Bortoli]", destaca. O profissional já havia sido um dos melhores mestres do país no 3º Mundial do Queijo do Brasil.

O World Cheese Awards contou com 4.786 queijos de 47 países na disputa pelo título do melhor do mundo. Além do Passionata, o Biopark (e o Brasil) tiveram como representantes outros dois queijos: o Laurea, que levou uma medalha de prata na competição, e o Entardecer d'Oeste, que ganhou o bronze.