Trajeto de 5,7 km e dono preso: maior teleférico do mundo fica na Armênia

O Wings of Tatev (na tradução livre Asas de Tatev) foi eleito o melhor passeio de teleférico do mundo pela terceira vez. A atração turística localizada na Armênia venceu o World Travel Awards, espécie de Oscar do turismo, em 24 de novembro. Antes, já tinha recebido o mesmo prêmio em 2023 e em 2021.

Neste ano, Wings de Tatev concorreu com outros bondinhos famosos, como o do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro; o da Table Mountain, na Cidade do Cabo (África do Sul); o Mi Teleférico, em La Paz (Bolívia); e o Disney Skyliner, em Orlando (EUA).

Em 2010, o Wings of Tatev entrou para o Guinness Book como o maior teleférico de via dupla e sem paradas do mundo. Ele fica na província de Syunik, a 250 km da capital Yerevan, e próximo das fronteiras com o Azerbaijão e o Irã.