Dá pra nadar no deserto: lagunas do Atacama são destino-desejo para 2025

Ao redor das águas de Piedras Rojas, uma camada extensa de sal contrasta com o azul das lagoas e o branco da neve que cobria timidamente os vulcões no horizonte. E, mesmo no final de outubro, essa neve estava lá, resistindo firme e forte.

Piedras Rojas fica a cerca de 150 km de San Pedro de Atacama. Não é exatamente logo ali, mas dá pra encarar numa boa com as vans das agências turísticas da cidade.

O caminho é um show à parte, com paisagens incríveis e até a chance de cruzar com algumas vicunhas, as "primas" locais das lhamas. Os passeios rolam todos os dias, mas vale a pena agendar com antecedência para garantir.

Lagunas Altiplânicas

As Lagunas Altiplânicas são um verdadeiro show de natureza: um conjunto de lagoas cercadas por vulcões, montanhas e uma fauna cheia de vida. Elas ficam na região de Antofagasta, dentro da Reserva Nacional Los Flamencos, a uns 100 km de San Pedro.