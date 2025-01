Lúcifer também é 'santo' e tem uma única igreja dedicada a ele no mundo

Na cidade italiana de Cagliari, a rua São Lúcifer é o endereço da única igreja do mundo dedicada ao santo do mesmo nome. No subsolo do templo, fiéis e turistas podem visitar a cripta com a sepultura desse mártir dos primórdios do cristianismo na ilha da Sardenha.

Antes de pensar em conspirações satanistas dentro da Igreja Católica, fique sabendo que o bispo morto no ano 370 não tem nenhuma relação com o anjo caído que depois foi elevado a inimigo de Deus e personificação do mal.

Uma verdadeira confusão dos diabos foi gerada pelo destino que o nome latino Lúcifer teve depois de sucessivas traduções da Bíblia.