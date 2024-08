Geleira condenada virou parque do aquecimento global. Marketing deu certo?

Em poucas décadas, o volume de gelo se reduziu a um terço do de antigamente. Em 2007, a geleira se fragmentou em duas partes. Em 2012, eram três blocos. Tecnicamente, não se trata mais de um glaciar, porque ele não cresce no inverno, com a neve. Só diminui, ano a ano.

Cada vez menor, ele atraía, consequentemente, cada vez menos gente. Os 100 mil visitantes anuais nos anos 1990 viraram 30 mil em 2012. A economia local sentiu o baque, comércios fecharam as portas, vendedores deixaram tudo para trás para procurar emprego nas cidades grandes.

Os peruanos até tentaram algumas soluções para retardar o derretimento, como pintar pedras de branco, para refletir a luz solar, ou revestir grandes superfícies com serragem. Fecharam temporariamente o parque, a fim de evitar que as multidões degradassem ainda mais o fragilizado glaciar.

Nada adiantou. Então, decidiram transformar o Pastoruri, uma das cerca de 700 geleiras do Parque Nacional de Huascarán, em um monumento ao aquecimento global.

A ideia era conscientizar o público. Fazia sentido, pois o glaciar sempre foi popular também pela facilidade do acesso: uma hora de carro de Huaraz, que por sua vez fica a uma hora de avião de Lima. Então a "ruta" tinha tudo para chamar a atenção de turistas locais e estrangeiros.

De fato, chamou. Virou matéria em diversos países. Os problemas locais ganharam destaque. "A mineração é uma grande ameaça às cabeceiras dos rios, além do sobrepastoreio no interior", disse o então chefe do parque à BBC britânica em 2013.