TanTan, em São Paulo, é eleito o 31° melhor bar do mundo em 2024

Best sellers no Tan Tan, os drinks refrescantes e carbonatados (Coolers e Highballs) contam com quatro opções nessa temporada. Entre eles está o Curupira (R$ 47), mais herbal, elaborado com borbulhante de cambuci, hortelã e cumaru sob base alcoólica de

Tanqueray dry, e o cítrico Ortiz (R$ 68), que leva tequila Don Julio Blanco, acerola, dill e limão taiti.

Merecem destaque ainda o Mr. Igarashi (R$ 49), um mix de shochu de trigo, vodka Ketel One, vermute branco seco, licor de flor de sabugueiro e caju, e o salino Saltburn (R$ 65), composto por tequila Don Julio Reposado, Jerez cream, vermute tinto e goiaba.

Da cozinha espelhada com o bar, no centro do restaurante, saem comidinhas Spring Rolls Royce - harumaki feito com fina massa frita recheada com tartar de atum e finalizado com a espetacular maionese da casa e pó de nori (R$ 68) -, e o wonton de camarão e copa lombo (R$ 65), entre outros queridinhos dos clientes.

