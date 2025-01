Esqueceu as borbulhas na virada? Nesse bar, elas são diversão o ano todo

Segundo motivo: porque, graças ao bom Deus, estou cercada de gente que manja muito e não enche o saco quando só quero beber algo bacana e divertido, sabe? Se um dia fui palestrinha (da cerveja), me desculpem.

Sando de carne louca de wagyu do Plou Imagem: Divulgação/Giuliana Nogueira/@giugnr

Foi numa dessas noites regadas a bons vinhos que, finalmente, conheci o Plou (@plou.vinhos): bar de vinhos, loja e até escola comandado por Analu Torres - uma dessas pessoas que citei acima - na rua Original, Vila Madalena.

Entre ótima comida - chef Samuel Rocha, como esquecer o sando de carne louca de wagyu? - e uma régua de vinhos franceses com pontos em comum e totalmente diversos entre si feitinha só pra mim (como são feitas para quem sentar no balcão e nas charmosas mesas do local), soube que aqui residem borbulhas orgulhosas. Muitas. Talvez mais do que em qualquer outro lugar da cidade de São Paulo.

E, claro, para o ano todo - esquece essa história de que bolhas são só para festa, Ano Novo e gente tentando abrir a garrafa com grifo (uma história real).