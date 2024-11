Único bar brasileiro no 50 Best festejou mostrando ao mundo... outros bares

Vídeo dos emocionados

Imediatamente após o anúncio da ótima colocação, no Instagram da casa subia uma verdadeira ode à indústria: a festa do Tan Tan seguia para o Picco, o Nosso, o SubAstor, o Santana, o Exímia, o The Punch Bar, o Elena, até voltar à outra casa da dupla, The Liquor Store. (não conhece? Ao longo deste texto, coloquei posts do Instagram de todos eles. Só seguir)

Rolou uma lagriminha aí? Quem não se emocionou, não sabe a dureza que é ver gente na indústria (não só nessa, claro) que lota meu inbox fazendo a caveira de colega por uma explícita dor de cotovelo.

Mas não me deixei de me perguntar: por que comemorar o prêmio com supostos "concorrentes"? Há bom motivos e não se trata, somente, de amizade, como conta Bañares em conversa com a coluna.

Um pódio para vários

Muita gente torce o nariz quando se trata de premiações, rankings e listas em geral, mas a repercussão do 50 Best, principalmente nos últimos anos, é incontestável.