SP ganha 'banca' para abstêmios, 'dry januaryers' ou quem quer pegar leve

As marcas que se juntaram à Kiro são: Baer Mate, Bizzi, Brazô, Dádiva, Etapp, Joy, Matury, Miden, Nulla, Tüm e Wewi.

"Esse formato colaborativo não apenas amplia as opções para os visitantes, mas também fortalece o ecossistema de pequenas e médias empresas que apostam na inovação e no consumo consciente", diz a empresa.

A iniciativa faz parte de um movimento global pela redução do consumo excessivo de álcool, acompanhando tendências como Sober Curious, Dry January e Sober October.

Aqui na coluna, a tendência já foi explorada em forma de mocktails e um senhor teste com as cervejas zero lá em 2021, lembram?

"Queremos mostrar que há opções surpreendentes e saborosas no mercado brasileiro, alinhadas a um estilo de vida mais equilibrado. É uma oportunidade de unir forças com marcas locais e criar um ambiente que celebre essa nova cultura de consumo. Quem disse que bebida sem álcool tem que ser sem graça?", destaca Roberto Meirelles, sócio de Kiro.

Serviço:

Inauguração: 21/01/25

Local: Rua Cônego Eugênio Leite, 825, Pinheiros, São Paulo

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 9h às 15h e das 16h às 18h