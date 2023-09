Na minha percepção, aquela leve 'calda de um caramelo amadeirado' que perdura na boca após um gole, é um traço essencial para um ótimo bourbon. O tempo de maturação também é um fator muito importante, pois além da linda coloração, expõe a contribuição do carvalho, essencial para um ótimo whiskey bourbon.

Bourbon em ascensão

E uma das grandes portas de entrada para as delícias do bourbon está nos drinques.

Maurício Porto, aka O Cão Engarrafado, sócio do Caledonia Whisky & Co. (eleito melhor bar do ano pela Folha de S.Paulo) e amigo dessa coluna lembra que a coquetelaria de whiskey foi muito mais significativa nos EUA do que no resto do mundo.

"Então, a maioria dos coquetéis clássicos de whisky são de whiskey americano (pensa em Old Fashioned, Boulevardier, Whiskey Sour, New York Sour etc.)", conta.

E graças aos bares de coquetelaria, o consumo e a diversidade de produtos no mercado só aumentou.