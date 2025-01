'Drinque é coadjuvante no bar': Ale D'Agostino rejeita os 'palestrinhas'

Sob a vigilância da assessoria de imprensa — para mim ou para ele, não sei —, pergunto ao veterano bartender se, afinal, ele gosta de dar entrevista e se posso fazer do meu jeito (sem regra e roteiro).

"Gosto super, gosto de falar, falo bastante. Não, eu adoro", diz e repete, num tom que parece mais autoconvencimento que resposta. "Alguém falou que não?", indaga.

"Morro de preguiça de palestrinha"

Alê D'Agostino, n'O Carrasco Imagem: John Ramatis

Em maio do ano passado, estava lá para provar a então nova carta do "bar secreto" o Carrasco, mas poderia ser a do Guilhotina, o que despontou em 15° em sua única aparição no 50 Best Bars há seis anos, ou algum lançamento dos engarrafados do APTK, ou no tradicional Terraço Itália, para quem também presta consultoria.

Em todos os trabalhos — e são muitos —, cabe a ele desvendar a essência dos bares, restaurantes, marcas e eventos em forma de drinques, desenvolver as cartas, treinar bartenders, dar uma magia e um nome famoso aos espaços alheios.