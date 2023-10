Quem viu "Meia Noite em Paris", de Woody Allen, terminou o filme pensando "para qual época e lugar do mundo eu me transportaria?". Aos que assistiram ao primeiro episódio do reality "Shaking The Bar", a nostalgia de um dos concorrentes foi rebatida com um "o melhor da coquetelaria é agora".

Eu fico no meio do caminho quando o assunto é bebida: adoro ter em mãos um clássico, a receita original, a atmosfera de outros tempos - e a bendita historinha por trás de cada pedaço do drinque. Mas me encanto com quem sabe a cartilha e, com propriedade, dá suas próprias tintas e pinceladas.

E pode notar nas cartas de drinques dos bons bares por aí: o Martini se encaixa nesses dois mundos e leva entusiastas e neófitos para o balcão, ora como obra de arte intocável, ora como tela em branco.