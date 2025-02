Xeque-Mate foi amor de Carnavais passados? Bebida volta como bons drinques

Se você carnavaliza há uns anos, conhece o fenômeno Xeque-Mate. A bebida da latinha verde, feita com mate, rum, guaraná e limão, conquistou de Minas (seu "país" de origem) a São Paulo e Rio de Janeiro com o boom dos bloquinhos de rua nos últimos anos.

Para quem nesse meio tempo - ou na pandemia sem folia - aprendeu a fazer drinques em casa ou criou gosto pela alta coquetelaria, vergonha nenhuma bater no peito e pedir algo como aquele néctar da latinha.

Em São Paulo, alguns bares e restaurantes fizeram releituras da bebida fresquinha e mais: entregam passo a passo para você reproduzir no conforto do lar - leram, folia-haters (como essa colunista)?



No Caracol (@caracolbar), o Xeque Mate chama... bem, Xeque Mate. Até porque Gunther Sarfert se manteve bem fiel à receita original (rum, mate, xarope de guaraná, limão).