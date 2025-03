Uma noite, em Bogotá, estive no melhor bar do mundo (do meu copo e coração)

Bogotá foi somente uma conexão para Medellín, onde passamos um tanto de perrengue e vivemos de cerveja e arepas. Por Cartagena, a diversão era andar pelo lindo centro histórico num calor caribenho, bebericar muito rum, suco de Lulo e não ir além dos restaurantes baratos da (ótima) comida local - estava na mesma rua do Celele e não entramos. Ah, se pudesse voltar no tempo.

Com o arrefecimento da pandemia, e já mais atenta, fui me encantando primeiro pelas possibilidades gastronômicas, depois pelas etílicas.

Num susto, em menos de um mês, a Colômbia estava no centro do meu mapa imaginário: no final de 2023, um guest em São Paulo com o Mamba Negra de Medellín. No mesmo mês, a vinda de Laura Hernández Espinosa ao Brasil, eu fora do país sem possibilidade de conhecê-la e uma entrevista por e-mail que mudou tudo.

La Sala de Laura virou um pouco de obsessão.

Finalmente, lá