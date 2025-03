Nem mesmo o poder da comida pode salvar a imagem de princesa de Meghan

A série, aliás, faz parte do contrato milionário do casal com a Netflix: US$ 100 milhões por cinco anos de programas, incluindo o polêmico documentário Harry & Meghan.

Perfeição "do lar"

Meghan não é a primeira (e certamente não será a última) a usar a gastronomia como ferramenta de imagem — ou de reparação. A comida, afinal, é um poderoso elemento de soft power.

Temperar saladas com as mãos, preparar massa folhada do zero, cozinhar panquecas saudáveis para os filhos: a culinária nos conecta. Todos comemos, todos sabemos fazer ao menos uma receita — é o que nos torna humanos.

Nos últimos anos, celebridades de diferentes áreas se aventuraram na cozinha em busca de engajamento e relevância. A comida aproxima, e elas sabem disso.

De Selena Gomez a Sandy, de Amy Schumer a Adriane Galisteu, de Paris Hilton a Carolina Ferraz, todo mundo quer pôr a mão na massa -- ou fingir que sabe.

Plataformas de streaming e canais no YouTube estão repletos de programas gastronômicos estrelados por celebridades. Sai de cena a técnica refinada dos chefs, entra a espontaneidade dos famosos que erram receitas, perdem o ponto dos pratos e protagonizam desastres típicos de qualquer cozinheiro amador.