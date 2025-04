A crítica gastronômica morreu? Não. Só virou 'conteúdo'

Afinal, ser reconhecida poderia influenciar a experiência à mesa: alguns mimos a mais, pratos mais caprichados por parte da equipe, sabendo que a senhora da mesa 4 era a crítica do jornal mais importante do mundo.

As resenhas publicadas podiam "fazer ou quebrar" um restaurante. Por isso, muitos donos de restaurantes tinham dossiês com fotos de críticos e informantes que alertavam a equipe caso ela aparecesse.

Isso só aumentava a necessidade dos disfarces — que às vezes envolviam até dentaduras falsas e roupas de brechó. Reichl desenvolveu personagens completos para cada disfarce — com nome, história de vida, estilo de vestir, até atitudes e gostos diferentes.

Ela chegou a usar mais de 30 perucas durante sua passagem pelo Times, e cada personagem influenciava também a forma como ela era tratada nos restaurantes.

Muitas destas anedotas ela conta no delicioso "Garlic and Sapphires: The Secret Life of a Critic in Disguise" (Alho e Safiras: A Vida Secreta de uma Crítica Disfarçada, em tradução livre), que nunca chegou a ter uma edição no Brasil.

Reichl foi uma das mais conhecidas críticas de restaurantes daquele que é considerado o maior jornal do mundo. Ela manteve-se no cargo até 1999, quando o mercado de restaurantes — e a figura do crítico — eram muito diferentes.