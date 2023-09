Em uma ânsia de fazerem parte do hype formado nas próprias redes sociais, usuários se sentem imbuídos a frequentar lugares da moda para mostrar que estiveram ali — com posts, stories, reels e tudo mais que for preciso.

Tanto faz se a comida é boa, se o serviço é eficiente: o que importa realmente é provar que está antenado, que conhece aquela mais recente abertura de que todo mundo está falando.

No Japão, os influenciadores se amontoam em pequenos espaços que servem ramen Imagem: Reprodução/Instagram

No Japão, de onde digito essas linhas, é um movimento crescente: pequenos espaços de ramen (que no Brasil seriam considerados espeluncas) ou cafés com jeito de joalheria servindo doces coloridos com ursinhos no topo ficam abarrotados.

Há quem espere mais de uma hora na fila para comer o tsukemen (espécie de ramen em que o caldo e o macarrão são servidos separadamente) que todo mundo está postando.

Sem se dar conta, entretanto, que na mesma rua talvez existam pelo menos outros três a servirem o mesmo prato provavelmente com a mesma qualidade e atenção.