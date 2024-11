'FBI' à mesa: evitar clientes-problema faz parte da rotina dos restaurantes

Críticos de internet a sumidos

Mas as informações nas redes podem indicar também maus comportamentos, e os restaurantes criaram uma espécie de "FBI" gastronômico para prever clientes-problema, numa ideia de fazer gestão de crises antes da bomba estourar no meio do serviço.

A pesquisa envolve não só as redes sociais do cliente, mas também a verificação de plataformas como Yelp e TripAdvisor para identificar potenciais situações ruins antes que elas se desenrolem — ou pelo menos evitar que aconteçam novamente.

Imagem: Getty Images

Se o cliente sempre vai às redes fazer críticas negativas aos restaurantes que frequenta, por exemplo, o alerta vermelho soa, e estratégias são montadas para evitar problemas durante a refeição — ou até mesmo depois dela, já que muitos desses "críticos digitais" se manifestam publicamente apenas após a experiência.

Há atenção especial a usuários que escrevem apenas avaliações negativas ou àqueles que frequentemente atacam os funcionários do restaurante. Mais do que preferências de vinhos, as listas também contêm nomes que devem ser evitados.