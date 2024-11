'Alimento pessoas': em tragédias, cozinheiros fazem o que políticos ignoram

De terremotos a outros desastres ambientais de escala mundial, passando pela recente guerra na Ucrânia, basta a situação se complicar que lá está ele mobilizando um exército para alimentar as pessoas necessitadas.

Já se tornou uma imagem comum na imprensa e nas redes sociais: ele vestindo colete utilitário, boné na cabeça e algumas marmitas nas mãos, com os mais devastadores cenários por trás: furacão Maria, em Porto Rico; terremoto no Haiti; as inundações em Wilmington, na Carolina do Norte.

O projeto de Andrés também chegou ao Brasil quando uma situação de tempestade e enchentes semelhante à da Espanha devastou partes do estado do Rio Grande do Sul. Lá estava o WCK para alimentar as pessoas: o projeto já serviu mais de 70 milhões de refeições pelo mundo.

O trabalho é tentar chegar antes e ser à prova de burocracias: quando o desastre acontece, Andrés e seus estrategistas mobilizam exércitos de pessoas para se deslocarem o mais rápido possível aos lugares afetados e começarem a alimentar as pessoas.

No documentário "We Feed People", realizado pelo National Geographic e exibido no Brasil pela plataforma de streaming Disney+, fica claro o trabalho de caráter pragmático do chef.

Em uma das cenas das enchentes na Carolina do Norte, Andrés se reúne com uma equipe para estabelecer um plano para instalar sete cozinhas. Uma repórter pergunta o que ele faz ali, com tantos mapas nas mãos. "Eu alimento pessoas e crio sistemas", ele responde.