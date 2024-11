De 'pão comum' a hype disputado: o panetone também é tradição do Brasil?

Panetone da Gucci Imagem: Divulgação

Chefs estrelados correram para apresentar suas versões, enquanto confeitarias lançaram criações que vão de gergelim negro a Aperol Spritz, passando por massas recheadas com trufas — as de verdade, não as de chocolate.

Comercialmente (como muitas "tradições" inventadas por comerciantes para agregar status), o panetone tornou-se um símbolo nacional — e agora mundial — do Natal.

Pães doces, extravagantemente embrulhados com fitas e vendidos em caixas de luxo com ingredientes exclusivos, se tornaram a tônica atual da receita, e o hype do panetone criou um impasse no seu núcleo mais tradicional.

Há disputas entre puristas e confeiteiros criativos, entre tradicionalistas e modernistas, entre chefs e comerciantes. Essas brigas ocorrem não só nas prateleiras dos supermercados, mas também em altos escalões políticos.

Sindicatos de padeiros italianos clamam por regras e restrições, buscando propriedade sobre a receita — e, claro, também algum lucro. A ideia é torná-lo uma receita regional protegida sob o sistema de rotulagem da União Europeia, fazendo do panetone um patrimônio imaterial da UNESCO, como aconteceu com a pizza napolitana em 2017.