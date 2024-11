Um dos melhores confeiteiros do mundo leva Bruna Marquezine para a cozinha

De um lado, o melhor confeiteiro do mundo. Do outro, uma das maiores celebridades do Brasil e "it-girl" da moda mundial. O encontro? Na cozinha. O francês Cedric Grolet se uniu à atriz Bruna Marquezine para fazer um clássico panetone de chocolate.

Mais do que um simples "fenômeno das redes", chef pâtisserie francês já despontou em inúmeras listas como melhor do mundo e hoje atrai uma verdadeira legião de fãs para suas lojas, de Paris a Dubai.