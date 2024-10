Quanto mais quente melhor? Amor ou ódio por pimenta pode ser 'psicológico'

Enquanto o azul é uma cor inusitada no universo das pimentas, sem qualquer relação com o grau de picância e que não antecipava qualquer informação prévia, as pimentas vermelhas costumam ser associadas a um alto nível de ardor.

No caso dos amantes de comidas apimentadas, partes de seus cérebros se ativavam quando os molhos mais picantes eram administrados — quanto mais picante o tempero, mais intenso era o prazer.

Mas no caso dos que não são fãs de picância, algo curioso ocorreu: embora seus centros de dor se ativassem ao receberem o molho picante nos testes, a experiência de dor aumentou drasticamente quando sabiam que receberiam o molho mais picante — ou achavam que sim, no caso das pimentas vermelhas.

Quando viam a pimenta azul, o efeito não era percebido com a mesma intensidade, ainda que níveis muito parecidos de picância fossem administrados nos dois casos.

"Fiquei surpreso com o quão fortemente as expectativas negativas amplificaram a resposta de dor do cérebro, embora o estímulo fosse o mesmo", disse à CNN Yi Luo, pesquisador da escola de psicologia e ciência cognitiva da Universidade de Xangai.