Por que tantos restaurantes estão fechando? Crise é só uma das respostas

Os dois lados do balcão

Os restaurantes vivem tempos de oscilações e as nossas contas inflacionadas (tanto na geladeira quanto no final do jantar) podem ter nos empurrado nessas direções extremamente divergentes.

Em meio às reclamações sobre o custo de comer fora, surgiu uma reavaliação pessoal do que queremos de uma visita a um restaurante — o que ganhamos com a experiência e quanto isso realmente vale. Em tempos de apertar os cintos, tudo o que não é necessário passa a ser questionado.

Nós, clientes, ficamos mais seletivos, pensamos melhor onde investir nosso limitado dinheiro e queremos, assim, que uma saída valha mais como "um programa" do que apenas uma refeição. Jantamos fora menos do que costumávamos — e provavelmente menos do que gostaríamos.

Do outro lado do balcão, a situação cria uma pressão e um descontentamento enorme por parte dos donos de restaurantes e chefs que, principalmente depois da pandemia, passaram a questionar o modelo de seus negócios.

Ou até se querem, de fato, se dedicar a eles da mesma maneira: trabalhar muito e incansavelmente, passar horas de pé e longe de suas famílias, ganhar menos do que a rotina e o esforço deveriam.