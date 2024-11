Documentário acha dono de barco que pôs 3 brasileiros inocentes na cadeia

Imagem: Reprodução

"A justiça inglesa afirma que não há nenhuma acusação contra ele e não há mesmo, porque o único pedido de extradição do Fox feito pelo Brasil na época da prisão dos brasileiros não foi entregue no prazo, e por isso perdeu validade", diz Christine, que para produzir o documentário e o podcast ouviu pessoas no Brasil, em Cabo Verde e no Reino Unido.

"Já o Ministério Público do Brasil diz que a ação penal contra o Fox segue em andamento, mas que o processo está 'suspenso' porque ele não foi 'localizado'", explica a jornalista, que estava no local quando o dono do veleiro - e da droga - foi abordado pelo seu colega da BBC, em um estacionamento de um hotel em Norwich, no interior da Inglaterra, onde ele vive atualmente.

Na ocasião, como mostra o documentário, Fox, visivelmente perturbado com aquela inesperada abordagem, volta apressado para o carro se recusando a responder às perguntas do jornalista.

Mais tarde, ele faria o mesmo, ao não responder aos questionamentos da BBC enviados por carta ao seu endereço - o mesmo que o Ministério Público do Brasil diz desconhecer.

"Perdi um ano e meio da minha vida"

"Tudo isso me deixa indignado", diz hoje Rodrigo Dantas, um dos jovens brasileiros envolvidos na arapuca armada pelo inglês Fox.