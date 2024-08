Mortes, mistérios e polêmicas: outros oito iates que deram o que falar

Na madrugada de 29 de novembro de 1981, a atriz americana Natalie Wood, estrela de Hollywood, morreu afogada nas imediações da Ilha Catalina, na costa da Califórnia.

Ela havia ido passar o fim de semana a bordo do iate do seu marido, o também astro Robert Wagner, tendo como companhia no barco, além do capitão Dennis Davern, o também ator Cristopher Walken.

O corpo de Natalie Wood foi encontrado ao lado do bote inflável do barco, no qual ela tentara subir e não conseguira, após cair do iate.

Mas, como ela caiu no mar?

Na ocasião, a morte da atriz foi classificada como "acidental", pela Polícia.

Porém, 30 anos depois, o capitão do barco revelou que havia omitido da Polícia que, na noite em que Natalie Wood morreu, ela havia tido uma discussão com o marido, possivelmente por ciúmes dele contra Cristopher Walken, com quem a atriz estava contracenando em um novo filme.