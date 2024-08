Após promessas de remoção, baleia segue confinada em shopping na Coreia

"Comportamento de estresse"

Bella, então, passou a viver sozinha no aquário, dando voltas e voltas sem parar, servindo para selfies dos visitantes, que não raro ficam batendo no vidro para chamar sua atenção.

Como a própria expressão das belugas sugere que elas estão sempre sorrindo, tal qual os golfinhos, os visitantes do aquário costumam ter a falsa impressão de que Bella vive bem. Mas não.

"No tanque, Bella exibe um comportamento de estresse e tédio, pelo seu confinamento em solitário há anos", diz Jo Yak-gol, cofundador do projeto Hot Pink Dolphins, dedicado a lutar para que golfinhos e cetáceos não mais sejam exibidos em aquários, e um dos ambientalistas mais ativos no caso do aprisionamento de Bella na capital sul-coreana.

Imagem: Reprodução

Virou símbolo mundial

Bella é uma das cinco belugas que ainda vivem confinadas em aquários na Coréia do Sul - clique aqui para ver vídeo do tanque no qual ela vive.