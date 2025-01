Um bloco, seu porta-estandarte, a defesa da cultura e torcida pelo Oscar

No próximo dia 23 de fevereiro, um domingo antes do Carnaval e da cerimônia do Oscar que pode premiar o filme "Ainda Estou Aqui", como é tradição na cidade de São Paulo, o Acadêmicos do Baixo Augusta vai arrastar sua incrível multidão, esse ano com o tema "A força dos nossos pagodes", frase extraída de uma das mais belas letras de samba da história, composta pelo genial Jorge Aragão, homenageado do desfile.

Como acontece todos os anos, à frente dos trios elétricos e abrindo alas em meio ao milhão de pessoas, estará Marcelo Rubens Paiva, em sua cadeira de rodas elétrica, ostentando o estandarte dourado do bloco com a caveira de óculos e cartola bordados. O grande escritor, dramaturgo, intelectual, é um dos símbolos maiores da cultura da nossa cidade, e foi eleito porta-estandarte do Baixo Augusta por unanimidade pelos seus fundadores.