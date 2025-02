Como 'apagão' da economia criativa pesa na queda de popularidade de Lula

O que estava disfarçado de um mero ajuste burocrático foi um tiro de canhão que inibiu a possibilidade do MinC articular políticas efetivas para esses setores criativos emergentes e direcionou a pasta para ações focadas na base partidária militante e em políticas de teor mais ideológico, que estão anos-luz distantes da realidade e dos desejos das juventudes brasileiras.

Sem essa agenda no Ministério da Cultura, o setor criativo buscou apoio em outras áreas do governo como nos Ministérios da Industria, Comércio e Serviços, Microempresas e até na área econômica. Em geral, as tratativas não tiveram sucesso.

A discussão sobre a reforma tributária, por exemplo, simplesmente ignorou as especificidades do setor. A estruturante regulamentação do VoD (Video por Demanda) — outro exemplo que beneficiaria muitas dessas áreas, gerando milhares oportunidades de forma transversal — está parada no Congresso Nacional e dificilmente deve ser tratada como prioridade nesse momento politicamente tão problemático.

Outra face desse descompasso é a defasagem dos currículos das políticas de formação profissional. Os ministérios da Educação e do Trabalho não priorizam a qualificação de um enorme contingente de jovens ávidos para atuar nas diversas áreas da criatividade brasileira.

O mais intrigante de todo esse contexto, entretanto, é que, enquanto na esfera federal a economia criativa foi suprimida, em diversos governos estaduais e municipais as secretarias de cultura foram rebatizadas de Secretarias de Cultura e Economia Criativa. Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, assim como capital paulistana, são exemplos disso.