Sertanejo lidera no Brasil, mas samba e pagode merecem 'VAR' em pesquisa

Só em São Paulo, primeira cidade que teve seus dados da pesquisa compilados e divulgados separadamente, a soma do samba com o pagode atinge impressionantes 34%, número condizente com o que vemos nas rodas espalhadas por todos os cantos da cidade, assim como na explosão do próprio carnaval de rua.

E são manifestações que vem crescendo vertiginosamente nos últimos anos em todas as capitais brasileiras.

O mesmo raciocínio serve para o rap e o hip hop, que também estranhamente não foram agrupados. Juntos, tanto em São Paulo como no Brasil eles somam 12%.

O ideal seria que a pesquisa agrupasse esses números em suas próximas versões para que não passe a impressão errada de uma hegemonia que, na verdade, não é tão hegemônica assim, e também contribua para superar preconceitos de puristas que, ao advogar pela separação do samba e do pagode em uma pesquisa como essa, acabam prejudicando a percepção global do gosto cultural da população.